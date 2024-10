Dove vedere Juventus-Cagliari

La partita tra Juventus e Cagliari, valida per la 7^ giornata di Serie A, sarà trasmessa domenica 6 ottobre alle 12.30 in diretta sull’ app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q, Sky Stream e Sky Glass . Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q (via satellite) e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al numero 214 del telecomando Sky . Per vedere il canale DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere il canale DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Juventus e Cagliari

La Juventus ha vinto 12 delle ultime 14 sfide (1N, 1P) di Serie A giocate contro il Cagliari, segnando in questo parziale almeno due gol in 12 gare (tra cui esattemente due reti in tutte le ultime quattro sfide in ordine di tempo). La Juventus è reduce da sette vittorie casalinghe consecutive contro il Cagliari in Serie A, con ben cinque ‘clean sheet’ nel parziale: tra le squadre presenti nel massimo campionato 2024/25, soltanto contro il Venezia i bianconeri vantano una serie aperta più lunga di vittorie in casa (10 successi interni di fila). La Juventus torna a disputare un ‘lunch-match’ in Serie A per la prima volta dal 17 marzo 2024 contro il Genoa (0-0): prima di quel pareggio a reti inviolate, la squadra bianconera aveva vinto i sei precedenti incontri di massimo campionato disputati alle 12.30, segnando in tutti almeno due gol.

Per la prima volta nella sua storia in Serie A, la Juventus ha chiuso le prime sei gare di un massimo campionato senza subire alcun gol: i bianconeri vantano quindi 540 minuti di imbattibilità dall’inizio di questo torneo, record nell’era dei tre punti a vittoria e sesto risultato ‘all-time’ in termini di minuti al momento; solo tre squadre nella storia hanno chiuso le prime sette partite di Serie A con sette ‘clean sheet’ all’attivo (Milan 1993/94, Cagliari 1966/67 e Bologna 1946/47). Il Cagliari ha trovato il successo a Parma ed è salito a quota cinque punti in classifica: i sardi nel 2023/24 e nel 2021/22 (gli ultimi due tornei disputati nella massima categoria), avevano raccolto appena due punti nei primi sei turni di massimo campionato, non vincendo alcuna partita.