Un'entrata scomposta nel finale su Piccoli è costata il calcio di rigore per il Cagliari e il pareggio della Juventus. Per Douglas Luiz, subentrato nella ripresa, altro match da dimenticare. Ispirato Conceicao che però si fa espellere per simulazione nel finale. Vlahovic spreca il 2-0. Bene tutta la difesa del Cagliari con Scuffet e i due centrali Mina e Luperto sugli scudi. Le pagelle di Davide Polizzi