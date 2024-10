Il colombiano ha scritto un messaggio su Instagram dopo l'infortunio subito in Inter-Torino: "Grazie a tutti per il supporto che mi è arrivato in queste ore: a tutto il mondo Toro e anche ai giocatori, ai tifosi dell'Inter che ieri a San Siro mi hanno fatto sentire il loro calore". Domani sosterrà gli esami strumentali

"Grazie a tutti per i messaggi ed il supporto che mi è arrivato in queste ore: a tutto il mondo Toro e anche ai giocatori, ai tifosi dell'Inter che ieri a San Siro mi hanno fatto sentire il loro calore e la loro vicinanza dopo l'infortunio": così l'attaccante e capitano granata, Duvan Zapata, sul proprio profilo Instagram dopo il brutto incidente durante la sfida di ieri sera contro i nerazzurri. "Domani farò gli esami...", conclude il colombiano, il quale aspetta con il fiato sospeso i risultati degli accertamenti strumentali al ginocchio sinistro cui si sottoporrà nella giornata di lunedì.

Cosa è successo durante Inter-Torino

Attorno all'80', dopo un'accelerazione sul fondo nel rincorrere un pallone e nel tentativo di superare Acerbi, Zapata è caduto per un problema al ginocchio sinistro. Ha poggiato male la gamba sinistra e il ginocchio ha subito una torsione innaturale. Il capitano del Torino è rimasto a terra, visibilmente dolorante, per diversi minuti ed è uscito dal campo in lacrime in barella, tra gli applausi di San Siro. Si teme un infortunio serio.