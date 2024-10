Nel video Leonardo Bonucci, ospite di Fabio Caressa a Sky Calcio Club, commenta l'assenza di Bremer nella Juve, out per infortunio: "E' un giocatore che cambia un reparto e che risolve tanto. Se a gennaio capiterà un'occasione, la Juve dovrà prendere in considerazione la possibilità di prendere un centrale"

