Montolivo: "Al Milan serve un sistema di gioco più equilibrato". VIDEO

Dopo la sconfitta contro la Fiorentina, Montolivo ha commentato la situazione in casa Milan a Sky Calcio Club: "Rispetto alle altri grandi ha meno possibilità di cambiare, ha la panchina un po' corta", afferma, "Se penso al campionato e alla Champions, con questo 4-2-4 non vedo una squadra con equilibrio. Credo che Fonseca debba trovare una soluzione a partita in corso o contro una squadra più debole. Faccio fatica a vedere questo sistema di gioco come base"

FIORENTINA-MILAN: GLI HIGHLIGHTS