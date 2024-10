Succede di tutto al Franchi con tre rigori parati e la sconfitta della squadra di Fonseca dopo tre vittorie di fila in campionato. In avvio Maignan sventa il penalty di Kean (concesso dal Var per il fallo di Hernandez su Dodo). Gran gol dell’ex Adli che la sblocca. Protagonista De Gea che para i rigori calciati prima da Theo e poi da Abraham. Pulisic pareggia, ma la decide Gudmundsson. Espulso Hernandez dopo il fischio finale. Milan a -5 dalla vetta

