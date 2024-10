Lazio, con Baroni la squadra ha imparato a reagire

L'annuncio dell'arrivo di Baroni alla Lazio non aveva esaltato gli animi di chi, mosso da pregiudizi, riteneva il tecnico ancora troppo acerbo per guidare un grande club. L'allenatore è riuscito a rovesciare questi giudizi fuori dal campo, ma soprattutto sul terreno di gioco. Con lui la Lazio ribalta una propria tendenza negativa: i biancocelesti in questa prima parte di stagione riescono spesso a invertire delle situazioni di svantaggio, mostrando di saper e poter reagire

Sarà che ha dovuto recuperare tante posizioni nei pregiudizi di chi lo riteneva un tecnico non adatto a guidare un grande club, o semplicemente una fisiologica conseguenza di un calcio offensivo e rischioso, ma Baroni è un allenatore da rimonta. Risalire o ricostruire la specialità della casa. Lo ha fatto a Lecce, si è superato a Verona ribaltando una situazione che sembrava compromessa. Rovesciare giudizi e risultati gli sta riuscendo particolarmente bene anche a Roma. È la particolarità di questo avvio di stagione della sua Lazio. Nelle 7 partite di campionato fin qui disputate i biancocelesti sono stati quasi sempre costretti ad inseguire ma spesso sono riusciti a risalire. 7 punti recuperati da situazioni di svantaggio - nessuno in A ha fatto meglio - già 1 in più di quanto fatto in tutto l'ultimo campionato quando finire sotto equivaleva quasi ad una condanna.