Super Lukaku leader del Napoli. E David Neres...

Nomen omen. D’accordo si tratta del soprannome però il senso non cambia: Big Rom. E così è stato, un grande inizio per Lukaku. Il migliore delle sue ultime 6 stagioni. Sette volte decisivo tra gol e assist. Nonostante tutto: il ritiro saltato, il ritardo di preparazione la nuova realtà da conoscere. Tutto smaltito in fretta, grazie alla presenza di Antonio conte ma anche al senso di riconoscenza per chi ha creduto e investito in lui. Al punto di rinunciare per la seconda volta alla convocazione del Belgio, prossimo avversario dell’Italia. In Europa conta di tornare presto pure con il napoli ma intanto big rom, è salito sul podio tra i giocatori con il miglior rendimento nei big five cioè i primi cinque campionati continentali. Dietro guarda un po’ solo a David Neres. Un altro che a Napoli ha dimostrato di poterci stare alla grande. Nessuno come il brasiliano nella media minuti-gol/assist. Uno ogni 23 minuti. A dir provo sorprendente. Anche lui è rimasto a castel volturno. In compagnia di Lukaku con la speranza ovvio, di poter interagire con il belga non solo sul campo di allenamento. Ambizione legittima numeri e calendario alla mano, perché alla ripresa del campionato ci sarà bisogno di tutti.

