"Doppia Curva", Inzaghi ascoltato dagli inquirenti

Come persona informata sui fatti, Simone Inzaghi è stato ascoltato dagli agenti della Squadra Mobile in merito all’inchiesta Doppia Curva della Dda di Milano, che la scorsa settimana ha portato all’arresto di 19 Ultras ai vertici delle curve di Inter e Milan. Un’intercettazione in particolare, tra l’allenatore dell’Inter e il leader della Curva Nord Marco Ferdico, sarebbe stata indispensabile secondo gli inquirenti a cogliere le pressioni che sarebbero state rivolte alla società Inter. Nella stessa, Ferdico, ora detenuto nel carcere di Voghera, sollecitava Inzaghi a intervenire presso il direttore Marotta, attuale presidente, per avere 200 biglietti in più per la finale di Champions di Istanbul. Nelle quasi 600 pagine dell’ordinanza del gip, l’allenatore dell’Inter compare anche in relazione alla volontà dei capi ultras di incontrare Skriniar, a dimostrazione, sempre secondo gli inquirenti, che il nuovo direttivo della curva si sarebbe interessato anche a vicende di calciomercato. Inzaghi, come Zanetti, che sarà ascoltato nelle prossime ore, è semplice testimone, disposto a collaborare per chiarire una piccola parte di un’inchiesta imponente, che ha alla base l’ipotesi di associazione a delinquere finalizzata a commettere una serie di reati, nel caso della Nord, anche con l’aggravante del metodo mafioso. Lato Milan, nei prossimi giorni verrà sentito il capitano Davide Calabria. La Procura Federale intanto segue gli sviluppi.