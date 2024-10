Cinismo e cattiveria, serve un Leao più concreto

Per rivedere il miglior Milan sarà necessario ritrovare il miglior Leao. Troppo importante il portoghese per gli equilibri di una squadra che poggia le sue grandi speranze e migliori prospettive sui suoi giocatori più rappresentativi: Maignan, Theo Hernandez, Morata, Pulisic e appunto... Rafa. Il suo avvio di stagione non è stato brillante come del resto quello del Milan.