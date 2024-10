Napoli e senso di squadra: ormai è 'anima e Conte'

Non c’è bisogno che gliene mettano altra. Un po’ s’arrabbia. Ma poi ci ride su. Perché la pressione se la mette lui. È di quella che Conte si nutre. E ogni giorno; superando i limiti. Scavandosi dentro. Cercando dentro energie e motivazioni. E soluzioni nuove; anche tattiche. Fissa gli obiettivi. Spinge Lukaku. Scalda Neres. Prepara Gilmour. Si tiene stretti i suoi. Ma magari a gennaio arriva anche un altro difensore. È il Conte di sempre. Com’era in principio e ancora è adesso. Sul campo e nello spogliatoio; e anche nella comunicazione. Fino alla fine. Ancor più poi se sta lassù primo e solitario… Gli è già successo e non l’hanno più preso. A Bari scappó alla 31esima. Con la prima Juventus campione fu davanti a tutte. Venti giornate su 38. L’anno dopo 34 di fila sempre in testa. E all’Inter così per quasi tutto il girone di ritorno.