Bonucci: "Bremer perdita importante, Conte incide"

Intervista all'ex difensore della Nazionale e della Juve: "Bianconeri possono stare tra le prime 8 in Champions. Non sarà facile sostituire Bremer". Sul Napoli: "Con Conte va sul sicuro. Non sorpreso di vederli in testa". Sul suo futuro: "Lunedì ho l'esame per il primo patentino da allenatore

