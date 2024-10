Thu-La a riposo in nazionale, l'Inter ringrazia

Cinque minuti per Lautaro col Venezuela, zero per Thuram contro Israele: nel "primo giro" di partite internazionali Argentina e Francia non hanno praticamente utilizzato i due attaccanti. L'Inter può tirare un sospiro di sollievo in vista del trio terribile alla ripresa che vedrà i nerazzurri affrontare nell'ordine Roma, Young Boys e Juventus. Ora sarà da capire il minutaggio della Thu-La rispettivamente contro Bolivia e Belgio...

Cinque minuti e un sospiro di sollievo. Il primo giro in nazionale della Thu-La passa in scioltezza. 5 minuti in campo per Lautaro con l’Argentina e zero per Thuram con la Francia. Buone notizie per l’Inter, che ora aspetta il secondo giro di questa sosta sperando che i due attaccanti non vengano spremuti. Anche perchè alla ripresa ci sarà il trio terribile Roma, Young Boys e Juventus, con le prime due in trasferta.

I prossimi impegni di Lautaro e Thuram

Lautaro ora sarà impegnato nella notte tra martedì 15 e mercoledì 16 a Buenos Aires con la Bolivia. Al netto del viaggio sempre stancante, ha anche bisogno di giocare per continuare nella sua ricerca della forma migliore. Thuram invece è già al top, 7 gol in campionato, capocannoniere. La Francia non lo ha utilizzato con Israele per precauzione dopo la botta subita col Torino. Marcus non ha più grossi problemi e sarà disponibile col Belgio. Se poi Deschamps volesse puntare ancora su Kolo Muani, risparmiandolo ancora, ad Appiano sarebbero felici e a nessuno verrebbero i 5 minuti.