Di Lorenzo è il capitano che s’era smarrito. Schiacciato dal ruolo e dalle pressioni. Voleva andare via, ora va solo su e giù sulla fascia. La sua. A tre, a quattro… a Napoli comunque. Ha fatto i conti con Conte e si è trovato. Ritrovato .

Rrhamani era quello che 'sì bravo, ma perché c’era Koulibaly'. E poi dopo Kim Minjae. Come ora Buongiorno. Ma adesso c’è pure lui, di nuovo. Sicuro e continuo. Svetta di testa e nelle classifiche di rendimento. Centrale per Conte, anche quando ha giocato a tre.

Anguissa è una statua. Poi certo dipende, perché fermo, come pure è stato o perché come è adesso nuovamente 'statuario' e autorevole. Riempie il campo e la partita. Intenso. Si vede, si sente e si nota che c’è la mano di Conte. C'è 'Contezza' che per il Napoli qualcosa è cambiato.