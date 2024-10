Problema muscolare per Chukwueze che si è fermato durante un allenamento con la sua nazionale, la Nigeria. Rientro in anticipo per lui in attesa degli esami che stabiliranno l'entità dell'infortunio. Torna prima in Italia anche per Pulisic. Pochettino, ct degli Stati Uniti, lo ha 'liberato' per l'amichevole col Messico

Dopo il weekend di riposo, a Milanello (dove oggi era presente Moncada) sono ripresi gli allenamenti in vista della partita di sabato contro l'Udinese. Pulisic e Chukwueze rientreranno in queste ore in Italia, in anticipo rispetto a quanto programmato. In particolare il nigeriano sarà sottoposto ad esami per il problema muscolare accusato in nazionale. Pulisic, invece, è stato rimandato a casa dal ct degli States Pochettino perché molto stanco. Effettivamente, da quando si è trasferito al Milan non si è quasi mai fermato, giocando praticamente tutte le gare sia in rossonero che in nazionale. Nello specifico, dal 1 luglio 2023 ad oggi ha collezionato 73 partite giocate, 27 gol 16 assist per un totale di 5.393 minuti giocati in 15 mesi e mezzo.