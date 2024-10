Prima del match di Nations League di sabato scorso fra Polonia e Portogallo simpatico siparietto fra Szczesny e Cristiano Ronaldo. Avversari in campo ma compagni per tre anni alla Juventus: "Incredibile, ti sei dovuto ritirare per andare in un grande club" ha detto l'attaccante dell'Al Nassr al nuovo portiere del Barcellona. La battuta è stata poi accompagnata da qualche risata da parte di entrambi

