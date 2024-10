Il Genoa fa il pieno di tifosi ma perde Gollini

Non sono arrivate buone notizie per il migliaio di tifosi accorsi questo pomeriggio al centro sportivo del Genoa per l’allenamento aperto a sostenitori e giornalisti: contro il Bologna sabato sarà out anche il portiere Gollini, che domani verrà operato per l’asportazione di una cisti (tempi di recupero da valutare). In porta andrà Leali. Salgono così a 9 i calciatori attualmente infortunati o indisponibili per Gilardino. L'opzione Balotelli ancora in standby SERIE A, 8^ GIORNATA: TUTTI GLI INDISPONIBILI

Anche Gollini. Continua a salire il numero di infortunati e indisponibili del Genoa, che sabato in casa contro il Bologna dovrà fare anche del suo portiere titolare. Gollini -come ha comunicato il club rossoblu sui suoi profili social- “verrà sottoposto nella giornata di giovedì a intervento chirurgico per l’asportazione di una neoformazione adiposa in regione peritrocanterica destra (nella zona dell’anca, ndr) che a seguito dei traumatismi correlati al ruolo ha cagionato flogosi e dolorabilità”. Un problema che procurava fastidio al portiere ogni volta che si tuffava. I tempi di recupero sono da valutare ma intanto per il match contro la squadra di Italiano in porta giocherà Leali. Gollini era assente oggi al centro sportivo del Genoa, e con il suo forfait (al netto di possibili recuperi) salgono a nove i giocatori di Gilardino out in questo momento. Miretti oggi si è allenato in gruppo e quindi è quello più vicino al rientro. Oltre a Gollini, gli altri out o in dubbio contro il Bologna sono Bani (ieri in gruppo, oggi palestra), Frendrup (anche lui oggi palestra), Messias (questi tre potrebbero recuperare per sabato), poi De Winter, Badelj, Ekuban, Vitinha, oltre a Malinovskyi che si rivedrà in primavera.

Genoa, a Pegli allenamento aperto ai tifosi Intanto, oggi pomeriggio, l’allenamento del Genoa -come annunciato da giorni- è stato aperto a tifosi (erano circa un migliaio) e giornalisti. Un modo per far sentire alla squadra la vicinanza dei suoi sostenitori, in vista della gara di sabato alle 15 contro il Bologna. Partita delicata, dopo le tre sconfitte di fila in campionato (contro Juve, Venezia e Atalanta) più il derby perso in Coppa Italia. Con l’1-5 di Bergamo che obbliga i rossoblu a una reazione, anche per non mettere a rischio la posizione di Gilardino. L’allenatore è stato uno dei più acclamati, con la squadra che ha salutato i tifosi sotto la tribuna. Presente anche il nuovo acquisto Gaston Pereiro, che ieri ha fatto le visite e potrebbe essere convocato già per il Bologna.

Genoa-Balotelli, la situazione Tra i giocatori in campo al centro sportivo Gianluca Signorini di Pegli non c’era ovviamente Mario Balotelli. L’ex attaccante della Nazionale è attualmente svincolato e si sta allenando da solo a Brescia. È stato accostato al Genoa nelle ultime settimane, specie dopo gli infortuni di Ekuban e Vitinha in attacco e in generale per la poca profilicità dimostrata, fin qui, dagli attaccanti rossoblu (un gol di Pinamonti a Monza, uno del giovane Ekhator a Bergamo: ancora a zero Vitinha). La possibilità che SuperMario venga ingaggiato in tempi brevissimi o comunque prima del match di sabato contro il Bologna al momento non c’è: bisognerà attendere ancora qualche giorno per capire se l’operazione può andare a buon fine. Balotelli è stato valutato, ha avuto il benestare di Gilardino e della dirigenza e non ci sono difficoltà legate all’aspetto economico dell’operazione. Le riflessioni riguardano i tempi di inserimento del calciatore, che arriverebbe a campionato in corso.