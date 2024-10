Dopo la sosta per gli impegni delle nazionali, il campionato della Roma di Juric ricomincia contro l'Inter, domenica sera all'Olimpico: l'allenatore davanti avrà Pellegrini, Dovbyk -in gol anche con l'Ucraina contro la Repubblica Ceca- e Dybala. L'argentino, che ha saltato per infortunio l'ultima gara contro il Monza, nelle prossime ore tornerà ad allenarsi in gruppo e punta la sfida contro i nerazzurri

Il miglior triangolo offensivo possibile per Juric alla ripresa del campionato . Contro l’ Inter domenica sera all’ Olimpico la Roma si presenterà con Pellegrini, Dybala e Dovbyk . Pellegrini ha avuto la possibilità di recuperare condizione e morale dopo l’espulsione in nazionale contro il Belgio . Aveva giocato bene prima di quell’episodio, ha solo bisogno di una scintilla, un gesto vincente per ribaltare la tendenza negativa delle ultime settimane. Un abbraccio da parte della tifoseria certamente gli farebbe bene.

Roma, la situazione di Dybala e Dovbyk

Paulo Dybala riprende a lavorare in gruppo e quando accade questo nessun allenatore al mondo può pensare di rinunciare a lui. Quest’anno, finora, ancora non è stato decisivo e tira meno in porta rispetto al passato ma il destino della Roma rimane fortemente legato alla sua cifra di qualità. Nonostante sia stato il giocatore della Roma più impiegato in nazionale, anche Dovbyk si mette regolarmente a disposizione. La sua fisicità, aggiunta all’abilità nei movimenti in area di rigore, e la corsa a campo aperto rimangono variabili determinanti nella fase offensiva della Roma.