Si avvicina un trittico di partite importanti per la Juve, reso ancor più delicato dai numerosi infortunati e dai rientri dalla pausa nazionali. Per la sfida contro la Lazio non ci saranno McKennie, out per affaticamento muscolare, Nico Gonzalez e Koopmeiners. Difficile vedere Weah titolare, mentre Conceicao è squalificato. Potrebbe essere il momento di Douglas Luiz, con Yildiz verso la titolarità

GLI INDISPONIBILI PER L'8^ GIORNATA DI SERIE A