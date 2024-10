E poi Guardiola e Giunti appunto, la stagione fu turbolenta: la A era a 18 squadre e ne andavano giù quattro. A gennaio a Baggio salta il crociato: Mazzone allora alza Giunti sulla trequarti e fa giocare Pep al centro. Roby compie un recupero lampo (comunque inutile verso il Mondiale nippo-coreano) e torna per le decisive partite salvezza, su tutte Fiorentina (con Guardiola che gli consegna la fascia davanti a un perplesso Mazzone) e Bologna. La dedica per quel successo sportivo è per Vittorio Mero, scomparso il 23 gennaio del 2002 in un incidente stradale, poche ore prima della partita di Coppa Italia contro il Parma.