Luca Toni ha pubblicato su Instagram un video insieme al suo ex compagno di squadra al Brescia Pep Guardiola, in questi giorni in Italia. Seduti al ristorante i due hanno dato vita a un divertente botta e risposta sul tema 'falso nueve' e le conseguenze per i centravanti. Guarda il siparietto

GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT