Yildiz punta la Lazio, Douglas Luiz titolare?

Corre col sorriso alla Continassa Kenan Yildiz , rientrato carico a mille dalla nazionale. Adesso punta ad essere protagonista contro la Lazio dopo essere stato determinante nelle due vittorie della Turchia con Montenegro e Islanda. Visto il periodo, l'immagine dello stretching diventa simbolica: "massima cura dei muscoli, preservati Kenan" perché davanti Thiago Motta deve fare i conti con le assenze di Nico Gonzalez e Conceica o oltre a un Weah non al meglio. Yildiz punta la Lazio e il suo primo gol in campionato dopo la perla alla Del Piero in Champions contro il Psv. Finora il numero 10 è stato sempre presente nelle nove partite stagionali e otto volte partendo dall’inizio.

Il momento di Douglas Luiz

Sorride anche Douglas Luiz, annusando la possibilità di un posto da titolare. Perché… se non ora, quando? Koopmeiners non sarà a disposizione e si apre la possibilità per il brasiliano di giocare alle spalle di Vlahovic. Non è stato convocato dal Brasile ed è rimasto ad allenarsi a Torino cercando di convincere Motta che merita una maglia da titolare dopo l’unica presenza dal primo minuto ad Empoli. La Juve per acquistarlo ha messo in piedi un’operazione da 50 milioni, comprese le cessioni di Iling Junior e Barrenechea all’Aston Villa. La fiducia nel giocatore è intatta, nonostante le difficoltà iniziali. Gli episodi dei rigori causati con Lipsia e Cagliari non lo hanno aiutato, ma Thiago Motta potrebbe rilanciarlo con la Lazio. A maggior ragione essendo fresco rispetto ai nazionali e con tanti indisponibili. Un’altra panchina aprirebbe un caso. Dunque: se non ora quando?