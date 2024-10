Zangrillo: "Balotelli al Genoa può tornare grande"

"Non condivido chi ritiene che il suo arrivo possa scontentare chi è già in rosa. Credo che Super Mario potenzialmente sia stato il più grande numero 9 italiano degli ultimi vent'anni. Sono convinto che Balotelli a Marassi possa ritornare il grande giocatore che è stato, è una sfida che mi toglie il sonno da qualche giorno . Se potessi con Mario non mollerei mai , a me piace un calcio romantico, di sogni, dove cogli quel fiore che non aspettavi". Così Alberto Zangrillo , presidente del Genoa , ha parlato a Radio Sportiva del possibile arrivo in rossoblu di Mario Balotelli . L'attaccante, attualmente svincolato, si sta allenando da solo a Brescia e da settimane si parla di un suo possibile ingaggio da parte del Grifone .

Zangrillo: "Inaccettabile e ignobile discutere Gilardino"

Il presidente rossoblu è poi tornato su un argomento affrontato anche in un'intervista concessa oggi a La Gazzetta dello Sport, a proposito dell'allenatore e delle voci di un possibile cambio in panchina dopo gli ultimi risultati. "Trovo ignobile e inaccettabile che Gilardino venga messo in discussione -le parole di Zangrillo alla Gazzetta- Io sono dell'idea di sostenerlo sempre, fino a quando dimostrerà di avere la squadra dalla sua parte e di sapersi adattare alle necessità. Non condivido la regola non scritta in base alla quale debba sempre pagare l'allenatore". A Radio Sportiva, il presidente è poi tornato così sul tema: "Gilardino? Nella vita ho imparato a essere umile e a conoscere il mio perimetro, nel mio ruolo di presidente ho detto quello che penso e in maniera chiara, poi le decisioni le prende lo staff tecnico. Ho ritenuto giusto richiamare tutti al ricordo di quanto fatto, gli allenatori subiscono scelte figlie del momento, sfido chiunque a rimanere competitivo in Serie A con tanti infortuni come quelli del Genoa in questo momento". Infine, sulle questioni societarie: "Innegabile che ci sia una controversia giudiziaria che investe in pieno il nostro azionista di riferimento. Fortunatamente vi è un advisor finanziario, che è una banca, che ha tutto l'interesse a garantire che l'asset Genoa possa garantirsi nella continuità".