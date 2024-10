Probabili formazioni 8^ giornata: le ultime news

Introduzione

La Serie A torna in campo dopo la sosta (con gioie e dolori) per gli impegni delle varie nazionali. Nell'ottavo turno spiccano gli impegni delle romane: la Lazio fa visita a una Juventus senza molti uomini chiave mentre la Roma riceve all'Olimpico l'Inter. Il Napoli capoclassifica se la vedrà con l'Empoli, che curiosamente in casa ha un bilancio di zero gol fatti e zero subiti



Turno importantissimo a livello di disponibilità. Come detto la sosta ha ridato ma anche tolto qualche protagonista. E' tempo quindi di chiamare in causa la squadra degli inviati di Sky Sport per tutti gli ultimi aggiornamenti. Il nostro team è sempre sul pezzo e, ancora una volta, attenzione a ballottaggi e possibili rientri



Non dimenticate nemmeno la nostra pagina dedicata agli indisponibili in vista dell'ottava giornata di Serie A