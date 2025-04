Introduzione

Lo sprint finale inizia con le due favorite appaiate in testa alla classifica dopo il passo falso dell’Inter a Bologna. Alle porte c’è una supersfida in quel di San Siro che potrebbe rimescolare ulteriormente le prime posizioni della classifica. Tutta la 34ma di campionato si disputa nello spazio di 32 ore, minuto più minuto meno. Per il quarto posto è bagarre totale con 5 squadre nello spazio di 4 punti e anche in fondo qualcuno spera di ottenere punti fondamentali per non dover arrivare a giocarsi la salvezza al fotofinish



Fari puntati su acciaccati e recuperabili ma anche su ritorni nelle formazioni di partenza: purtroppo, negli ultimi giorni, sono arrivati responsi medici che hanno fatto chiudere anzitempo la stagione a più di un protagonista. Tifosi e fantallenatori, in questa giornata, non hanno il patema della formazione anticipata visto che si inizierà sabato: i ballottaggi si riducono e le certezze aumentano. Non ci resta che affidarci alla squadra degli inviati di Sky Sport per sapere tutto sulle probabili formazioni della 34^ giornata di Serie A