Lo speciale 'Sky Calcio Club' con Gianluca Rocchi

Il designatore degli arbitri di serie A e B è ospite dell'edizione speciale di Sky Calcio Club, con Fabio Caressa, Riccardo Montolivo e Stefano De Grandis. Dopo le prime 7 giornate di campionato, il punto sulle linee guida arbitrali e sull'interpretazione delle regole più discusse: i rigori poco "calcistici", il significato autentico del famigerato "step on foot", il fallo di mano e il Var, con la sua linea di intervento non sempre chiara. Un'occasione per approfondire i concetti ancor prima dei singoli episodi