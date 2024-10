Dove vedere Cagliari-Torino

La partita tra Cagliari-Torino, valida per l'8^ giornata di Serie A, si gioca domenica 20 ottobre alle 18.00 e sarà in diretta su Sky - canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 - e in streaming su NOW

La partita tra Cagliari e Torino , valida per l'8^ giornata di Serie A, sarà trasmessa domenica 20 ottobre alle 18.00 in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW . Telecronaca di Riccardo Gentile con commento tecnico di Lorenzo Minotti. I collegamenti a bordocampo a cura di Valentina Caruso e Paolo Aghemo. Dalle ore 15 appuntamento con ' Sunday Football ', in studio: Leo Di Bello, Alessandro Costacurta e Gianfranco Teotino.

I numeri di Cagliari e Torino

Dal 2018/19 in avanti, il Cagliari ha perso soltanto due partite di campionato contro il Torino (3V, 5N); nel periodo, tra le squadre affrontate almeno otto volte, i sardi hanno perso meno incontri solo contro il Sassuolo (1/10). Il Torino ha vinto cinque delle ultime otto trasferte (2N, 1P) contro il Cagliari in Serie A: un successo in più di quelli conquistati dai granata in tutti i precedenti 28 confronti esterni (4V, 11N, 13P) contro i sardi nella competizione. Il Cagliari ha mancato l’appuntamento con il gol in quattro delle sette partite di questo campionato: solo il Lecce finora ha fatto peggio (cinque); in generale, nelle prime otto gare stagionali di Serie A, la squadra sarda è rimasta a secco per cinque incontri soltanto cinque volte (1990/91, 1995/96, 2008/09, 2010/11 e 2023/24). Il Cagliari ha perso senza segnare le ultime due partite casalinghe di campionato; solo una volta i rossoblù hanno subito tre sconfitte interne di fila senza gol all’attivo in Serie A: tra maggio e settembre 1995. Il Torino ha perso le ultime due partite di Serie A e nella competizione non fa peggio da settembre-ottobre 2022 (tre sconfitte di fila); inoltre, i granata hanno subito tre gol in ciascuna delle due sfide più recenti e non arrivano a tre gare con almeno tre reti subite da novembre 2020 (quattro in quel caso). Il Torino ha vinto tre delle ultime sei trasferte (1N, 2P) di campionato: tanti successi quanti quelli messi assieme dai granata nelle precedenti 15 gare esterne (5N, 7P) di Serie A.