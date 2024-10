Dopo la sconfitta contro l'Inter, il Torino prova a ritrovare la vittoria in una trasferta tutt'altro che semplice alla Unipol Domus contro il Cagliari. La squadra di Nicola è reduce dal pareggio di Torino contro la Juventus. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW alle 18. Disponibile su Sky Go, anche in HD