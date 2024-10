Non arrivano buone notizie in casa Monza. Daniel Maldini, infatti, non prenderà parte alla sfida in programma per domani sera, lunedì 21 ottobre, contro il Verona (live su Sky – canali Sky Sport Uno, Sky Sport 251– e in streaming su NOW). Il giocatore biancorosso, reduce dagli impegni con la Nazionale di Spalletti, ha riportato una contusione alla spalla nell’allenamento di oggi, domenica 20 ottobre. Maldini, dunque, si appresta a saltare la sua prima partita della nuova stagione di Serie A, dopo aver giocato 7 match, caratterizzati da 1 gol (contro la Fiorentina) e 1 assist (contro il Bologna).