La sua precocità e le sue prestazioni hanno creato enormi aspettative in Montenegro. Il direttore sportivo del Buducnost, Andrija Delibasic, lo ha definito così in passato: "Si tratta della nostra perla. Dopo Stevan Jovetic è la cosa più bella che sia accaduta al calcio montenegrino negli ultimi quindici anni". Come Jovetic ha scelto l'Italia per provare a consacrare il suo talento. Al momento di salutare il veccio club, gli è stata addirittura donata la sua maglia numero 65 incorniciata. Non un omaggio che si vede spesso, soprattutto per un calciatore così giovane