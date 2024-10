Il Pisa vince ancora, lo Spezia risponde

Introduzione

Nell'anticipo della 9^ giornata del campionato di Serie B, Bari e Catanzaro danno vita a un match equilibrato e pareggiano 1-1 al San Nicola. I pugliesi salgono a 11 punti, i giallorossi a 9. Oggi colpo del Pisa che prosegue nella sua marcia in vetta alla classifica battendo 2-1 il Sudtirol che resta a 12 punti. Non molla lo Spezia che risponde ai toscani grazie al 2-0 dell'Arechi contro la Salernitana. Il Palermo va in vantaggio di due reti a Modena ma viene rimontato con gol del pari segnato da Caldara all'85'. Qui tutti i risultati e i marcatori dell'ottava giornata di Serie B



LA CLASSIFICA