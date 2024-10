Fantacalcio, i "campo o panca" della 8^ giornata di Serie A

Introduzione

Si torna dalla pausa per le Nazionali con i soliti problemi di acciaccati e indisponibili. Giornata non semplicissima per i fantallenatori. Anche chi è rientrato sano potrebbe essere risparmiato o avere un minutaggio limitato. Tanti punti di domanda quindi per quanto riguarda la fanta-formazione da mettere in campo.



I consigliati e sconsigliati di oggi hanno come base di partenza i numeri che, in queste prime giornate, le varie squadre hanno concesso alle avversarie. Da una parte è vero che l'attacco ha preponderanza ma per inquadrare per bene una sfida, soprattutto a livello fanta, serve anche capire quanto una difesa in media conceda quanto ad azioni potenzialmente da gol



