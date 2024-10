Il punto sugli infortunati

Il turco non è l'unico a saltare la trasferta di Berna. Asslani ha lavorato a parte e non ci sarà, così come Acerbi, sostituito anche lui nel corso dell'ultimo match tra Roma e Inter. Il difensore dell'Inter svolgerà esami tra domani e mercoledì. Zielinski, reduce da un'elongazione ai flessori della coscia destra, partirà per la trasferta di Champions. Si è allenato a parte ma anche con il gruppo.