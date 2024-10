Introduzione

Fari puntati su Inter-Juventus non solo dal punto di vista tecnico. Motta e Inzaghi potrebbero non avere a disposizione pedine importanti. A Roma si sono fatti male Calhanoglu e Acerbi. Bianconeri che invece sperano di riabbracciare Nico Gonzalez e Koopmeiners. Il Milan andrà a Bologna senza due squalificati. Occhio all'infermeria del Torino tra nuovi ingressi e possibili uscite. Domenica sera la Fiorentina ospita la Roma: apprensione viola per due big d'attacco. Ecco la situazione squadra per squadra di squalificati, indisponibili e recuperabili in vista della nona giornata