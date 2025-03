Introduzione

Continua l'emergenza sulle corsie esterne per l'Inter di Simone Inzaghi. Dopo gli stop di Zaleski e Darmian, c'è da registrare anche l'infortunio subito da Federico Dimarco: per l'azzurro si tratta di risentimento muscolare ai flessori della coscia destra. Tradotto: circa 3 settimane di stop. Non preoccupa invece Calhanoglu che ha rimediato solo una botta mentre dovrebbe tornare a disposizione per la sfida contro il Monza Carlos Augusto

La Juventus si è iscritta nuovamente alla corsa per il titolo ma Thiago Motta rivedrà Sergio Conceicao dopo la sosta: gli esami ai quali è stato sottoposto il portoghese hanno evidenziato un' elongazione del bicipite femorale. La Fiorentina va a Napoli con un Kean in più: l'attaccante era stato precauzionalmente tenuto a riposo settimana scorsa dopo il trauma cranico rimediato contro il Verona

Palladino però ha ben due squalificati in vista del match del "Maradona": il tecnico viola non è l'unico costretto a rinunciare a ben due elementi che il giudice sportivo ha fermato per un turno. L'Udinese, in vista del Monday Night potrebbe recuperare un portiere dopo che Padelli aveva giocato contro il Parma. Ecco quindi la situazione squadra per squadra in vista della 28^ giornata di Serie A.