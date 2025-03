Quando mancano 11 giornate alla fine del campionato, il Milan è fuori dall’Europa. La riflessione sul futuro dunque non è solo tecnica, ma a 360 gradi, visto quel che comporterebbe per il club non disputare le coppe. I rossoneri non restano fuori dall’Europa da 10 anni (era la stagione 2016/16 con Mihajlovic e poi Brocchi in panchina, 7° posto finale in classifica; diverso il caso del 2018/19 quando l'esclusione fu dettata da ragioni legate al fair play finanziario, dopo il 5° posto in classifica)