Introduzione

Alle spalle abbiamo un turno di coppe europee, di fronte c'è invece un turno infrasettimanale. La nona giornata di campionato è particolarmente delicata per tante squadre. Tra scontri diretti, sia in alto che in basso, e gestione della stanchezza non è semplice individuare il mix corretto che possa massimizzare il risultato. Inter-Juventus era la sfida che molti giocatori avevano messo nel mirino per poter tornare da infortuni o acciacchi ma le ultime ci narrano scenari differenti da quanto preventivato dai due allenatori. E così anche per altre sfide

Chi ci racconta l'attuale situazione? Naturalmente la flotta di inviati di Sky Sport. La nostra squadra è sempre sul pezzo, pronta ad aggiornarci su ballottaggi risolti, risposte dalle rifiniture e possibili convocati. Non perdetevi quindi gli aggiornamenti in tempo reale sulle probabili formazioni della 9^ giornata di campionato