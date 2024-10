Robin Gosens, che nel torneo in corso ha preso parte a tre marcature (un gol, due assist) in sei partite, è vicino a partecipare a 50 reti in Serie A (49 al momento, delle quali 29 centri e 20 passaggi vincenti); il difensore della Fiorentina ha segnato o servito un assist in ciascuna delle ultime tre sfide in cui ha giocato da titolare contro la Roma in campionato (un gol e due passaggi vincenti)