Dove vedere Udinese-Cagliari

I numeri di Udinese e Cagliari

L’Udinese ha vinto 27 delle 56 sfide contro il Cagliari in Serie A (17N, 12P), contro nessuna squadra i friulani hanno ottenuto più successi nel massimo campionato, al pari di Atalanta e Lazio. L’Udinese è rimasta imbattuta in nove delle ultime 10 partite contro il Cagliari in Serie A (6V, 3N), l’unico successo dei sardi nel periodo è arrivato il 21 aprile 2021 in Friuli (1-0). Udinese e Cagliari hanno pareggiato entrambe le sfide dello scorso campionato e solo una volta hanno registrato tre pareggi di fila in Serie A: nel periodo tra il 1982 e il 1983. L’Udinese ha vinto tre delle quattro gare casalinghe in questo campionato - fa eccezione solo la sconfitta 2-3 contro l’Inter del 28 settembre - e non ottiene quattro successi nelle prime cinque partite interne stagionali in Serie A dal 2014/15, sotto la guida di Andrea Stramaccioni. Il Cagliari è rimasto imbattuto nelle ultime tre gare in Serie A (2V, 1N), dopo tre sconfitte di fila senza segnare; dopo il successo nell’ultimo turno (3-2 vs Torino), i sardi potrebbero ottenere due vittorie di fila solo per la seconda volta nell’anno solare 2024 in Serie A (1-0 vs Empoli e 4-2 vs Salernitana a marzo in precedenza). Sfida tra due delle quattro squadre che fanno più ricorso ai cross su azione in questo campionato: 124 per l’Udinese e 132 per il Cagliari, soltanto Lazio (142) e Inter (135) ne contano più di loro; in particolare, solo i nerazzurri (quattro) hanno segnato più reti dei friulani (tre) a seguito di un cross su azione in questo torneo. Con un successo in questa sfida Davide Nicola arriverebbe a quota 50 vittorie da allenatore in Serie A, con le sue squadre che, inoltre, hanno segnato 198 gol nella competizione; il tecnico del Cagliari è un ex del match, avendo guidato l’Udinese in 15 partite del massimo campionato tra novembre 2018 e marzo 2019 (4V, 4N, 7P).