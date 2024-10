Dove vedere Atalanta-Hellas Verona

I numeri di Atalanta e Verona

L’Atalanta è imbattuta da quattro gare di fila contro l’Hellas Verona in Serie A (3V, 1N) e non arriva ad almeno cinque sfide di fila senza perdere contro i veneti nella massima serie dal periodo compreso tra il 1989 e il 2000 (sette in quel caso). Dopo il 2-2 nel confronto più recente dello scorso 15 aprile, Atalanta ed Hellas Verona potrebbero pareggiare due sfide di fila in Serie A per la prima volta dal periodo tra il 1990 e il 1992. L’Hellas Verona ha vinto due delle ultime quattro trasferte contro l’Atalanta in Serie A (1N, 1P), gli stessi successi raccolti in tutte le precedenti 20 gare sul campo della Dea nella competizione (7N, 11P). L’Atalanta ha registrato un solo pareggio nelle ultime 19 partite casalinghe di Serie A (13V, 5P), proprio contro l’Hellas Verona lo scorso 15 aprile (2-2). L’Hellas Verona (3V, 5P nel 2024/25) non ha pareggiato alcuna delle prime otto partite stagionali di Serie A solo per la terza volta, dopo il 1975/76 e il 1991/92. Gli scaligeri potrebbero inoltre non pareggiare alcuna delle prime nove gare stagionali per la prima volta nel massimo campionato. L’Atalanta è la squadra che ha segnato più reti in questo campionato (18); solo due volte la Dea ha realizzato più gol dopo le prime otto partite stagionali di Serie A: 21 nel 2019/20 e 19 nel 1949/50. L’Hellas Verona è la formazione che ha ricevuto più ammonizioni in questo campionato (25), cinque di questi cartellini gialli sono stati presi da Ondrej Duda, record per un giocatore nella Serie A 2024/25. Dopo le reti nelle ultime due partite contro Genoa e Venezia, Mateo Retegui potrebbe segnare in tre partite di fila per la prima volta in Serie A. Il classe ’99 ha già realizzato più gol in questo campionato (otto in otto presenze) che in tutta la scorsa stagione di Serie A (sette reti in 29 gare).