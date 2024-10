L'attaccante nigeriano ha festeggiato la prima doppietta in campionato: "È stata una grande prova di tutta la squadra, il primo tempo è stato davvero fantastico - ha detto -. È un grande momento per me e per il club. Pallone d'Oro? Abbiamo fatto la storia l’anno scorso, dobbiamo continuare così". Retegui: "La fiducia dello staff e dei compagni mi ha permesso di inserirmi in una squadra fortissima, devo ringraziare tutti loro"

ATALANTA-VERONA 6-1: GOL E HIGHLIGHTS