Le pagelle di Fiorentina-Roma 5-1

Finisce 5-1 tra Fiorentina e Roma. Il migliore in campo è Kean ma nella squadra di Palladino molto bene anche Bove, Comuzzo, Dodò, Ranieri e Adli. Nessuna sufficienza per la squadra di Juric: il voto "migliore" è il 5,5 di Pisilli. I peggiori Hermoso e Celik che prendono 4 ma male anche Mancini, Ndicka, Dovbyk e Hummels. Tutti i voti del telecronista di Sky Sport per questa partita: le pagelle di Riccardo Gentile

