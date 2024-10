L'allenatore della Juve dopo il pareggio in rimonta: "Dopo il quarto gol dell'Inter è stato tutto più difficile, loro potevano chiuderla, ma noi siamo stati bravi a restare in partita. Possiamo migliorare su tutto. Danilo al posto di Gatti? Sono due giocatori diversi, Danilo per impostazione lo vedo meglio" HIGHLIGHTS - CLASSIFICA - PAGELLE

Un 4-4 pazzesco, da film. La rimonta fatta, subita e poi di nuovo compiuta nel finale dalla sua Juve, con l'asso nella manica dalla panchina che risponde al nome di Yildiz. Motta analizza così a Sky il pareggio di San Siro: "Siamo andati sotto in situazioni complicate, ma siamo stati bravi a stare in partita, anche dopo il quarto gol dove tutto è diventato più difficile - sono state le sue parole -, e quando l'Inter avrebbe potuto e meritato di chiuderla. Poi abbiamo pareggiato e quasi sfiorato di vincerla. È successo tanto e c'è tanto da analizzare e studiare. A tratti abbiamo fatto molto bene e in altri momenti no". Sui gol subiti, quattro oggi dopo un solo nelle prime otto giornate: "Possiamo migliorare su tutto, dietro abbiamo sofferto, ma davanti abbiamo creato tanto. È stata una partita aperta e corretta". SERIE A Le pagelle di Inter-Juventus 4-4

Danilo e non Gatti dal 1', la spiegazione Motta prosegue così la sua analisi: "Sulla fascia forte dell'Inter siamo andati bene? Da quel lato (quello destro offensivo della Juve, ndr) abbiamo giocatori in forma come Cambiaso e Conceição, è stata una partita interessante anche da questo punto di vista. Danilo al posto di Gatti? Sono due giocatori diversi, Danilo per impostazione lo vedo meglio di Gatti, ma tutti hanno fatto una buona prestazione, Kalulu compreso. Gatti dalla panchina ci ha dato più solidità difensiva".