Dove vedere Lazio-Genoa

I numeri di Lazio e Genoa

La Lazio ha vinto quattro delle ultime cinque sfide (1P) contro il Genoa in Serie A, segnando in media 2.4 gol a partita; dall’altro lato, dopo la sconfitta per 0-1 nell’ultimo incrocio il Grifone potrebbe non trovare la rete per due match di fila contro i laziali per la prima volta dal 2016. Nelle ultime 14 sfide tra Lazio e Genoa in Serie A, solo tre volte una delle due squadre non ha trovato la via gol, anche se due di queste partite risalgono proprio alla scorsa stagione: in entrambi i casi, due vittorie esterne per 1-0. Dopo il successo nell’ultima trasferta contro la Lazio (0-1, il 27 agosto 2023), il Genoa potrebbe battere i biancocelesti a domicilio, per almeno due gare di fila, soltanto per la seconda volta nel massimo torneo, dopo la serie di quattro successi esterni consecutivi tra il 2011 e il 2015. Tra le squadre attualmente in Serie A, solo la Juventus è imbattuta da più partite casalinghe (12) in campionato rispetto alla Lazio: nove (7V, 2N); l’ultima sconfitta interna dei biancocelesti risale all’11 marzo, contro l’Udinese (1-2). Sul fronte opposto, il Genoa ha perso tre delle ultime quattro trasferte (1V) di Serie A, dopo che era rimasto imbattuto in nove delle 10 precedenti (3V, 6N). Questa è solo la terza volta nell’era dei tre punti a vittoria che il Genoa subisce almeno 17 reti dopo le prime otto gare in una stagione di Serie A, dopo il 2019/20 (20) e il 2021/22 (18); inoltre, i rossoblù potrebbero subire almeno due gol per cinque partite di fila nel massimo campionato per la prima volta da settembre 2021 (sei in quell’occasione). La Lazio subisce gol da 10 partite di fila in Serie A e non registra una striscia più lunga di gare consecutive con almeno una rete al passivo dal periodo tra marzo e settembre 2010 (12 in quel caso). Inoltre, questa è soltanto la seconda volta negli ultimi 60 anni che i biancocelesti non registrano neanche un ‘clean sheet’ nelle prime otto gare in una stagione di Serie A (la prima è stata nel torneo 2021/22, quando hanno tenuto la porta inviolata per la prima volta al 10° incontro disputato). Solo Roma (97) e Bologna (120) hanno prodotto più interruzioni alte delle sequenze avversarie rispetto a Genoa (92) e Lazio (89, al pari dell’Hellas Verona) in questa Serie A; in aggiunta, sono 13 le conclusioni biancocelesti nate in seguito a un recupero offensivo nel torneo in corso: solo la Juventus ne conta di più (16). Il Genoa è la squadra che ha subito più gol (13) nel corso dei secondi tempi di questa Serie A; inoltre, quella rossoblù è una delle tre compagini, assieme a Lecce e Roma, ad avere segnato meno reti prima dell’intervallo (due ciascuna).