Dove vedere Como-Lazio

I numeri di Como e Lazio

La Lazio ha vinto le ultime due sfide contro il Como in Serie A (nella stagione 2002/03), dopo che invece i lombardi erano rimasti imbattuti nelle tre gare precedenti contro i biancocelesti nel torneo (2V, 1N). La Lazio ha vinto l’ultima trasferta contro il Como in Serie A, il 17 novembre 2002 (3-1 con doppietta di Claudio Lopez e gol di Diego Simeone), dopo che aveva ottenuto un solo successo nelle prime sette gare fuori casa contro i lariani nel massimo campionato (2N, 4P). Il Como è imbattuto in casa nel torneo in corso (3G: 1V, 2N): l’ultima volta che ha giocato senza perdere le prime quattro gare casalinghe in una stagione di Serie A è stata nel 1986/87 (un successo e tre pareggi in quell’occasione). La Lazio ha vinto tutte le ultime sei gare di Serie A contro squadre neopromosse e può registrare una serie più lunga di successi consecutivi contro queste avversarie per la prima volta da gennaio 2020 (13 in quell’occasione). Sono nove i punti in classifica per il Como nel campionato in corso, cinque in più rispetto alla sua scorsa partecipazione alla Serie A dopo nove partite (quattro nel 2002/03); tuttavia, i lariani non hanno registrato neanche un clean sheet a questo punto del torneo per la terza volta nella loro storia nella competizione, dopo il 1981/82 e il 2002/03, edizioni in cui subirono gol anche alla 10^ gara. La Lazio ha vinto sei delle ultime sette partite tra Serie A ed Europa League (1P), segnando 17 reti nel periodo (2.4 di media a match). I biancocelesti potrebbero inoltre registrare tre clean sheet di fila tra tutte le competizioni per la prima volta nell’anno solare 2024. La Lazio ha perso tre delle quattro trasferte giocate in questo campionato (1V) e l’unica volta negli ultimi 55 anni in cui ha registrato quattro sconfitte nelle prime cinque gare esterne disputate in una stagione di Serie A è stata nel 2015/16.