Vincere quest'anno lo scudetto al Napoli sarebbe un miracolo? E a chi avrebbe dato il Pallone d'Oro?

"Sono credente e praticante, e di miracoli conosco solo una persona che ne fa. Prego per me, per la mia famiglia ma anche per i miei calciatori. Quello che noi possiamo fare è essere uniti e compatti nel costruire qualcosa di importante e che duri nel tempo. Poi, si dice che Dio veda e provveda, sicuramente quello che non deve mai mancare è il nostro apporto. Tutti insieme dobbiamo creare qualcosa di bello che in un campionato può dare punti in più. Miracoli calcistici? Ripeto, conosco solo una persona che ne fa, noi possiamo solo lavorare per aiutare questa persona che fa miracoli; se speriamo soltanto che succedano pregando… è difficile. 'Aiutati che Dio ti aiuta' è una frase perfetta in questo senso. Pallone d'Oro? Lascio giudicare a chi votava, ho altro a cui pensare".