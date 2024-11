Introduzione

Gare ravvicinate significa sguardo molto approfondito su recuperabili e non. Al di là degli squalificati (cinque in tutto) ci sono allenatori che ritrovano elementi chiave, come Calhanoglu e Acerbi, e altri che ne perdono, vedi il Como che ha un centrocampo obbligato. Il Napoli conferma Gilmour perchè Lobotka è più non convocabile che recuperabile in vista dell'Atalanta



Chiaramente gli acciaccati potrebbero essere "vittime" del turnover da parte di alcuni mister, con buona pace dei fantallenatori. Ecco quindi la fotografia delle varie infermerie a poche ore dall'inizio dell' 11ma giornata di campionato