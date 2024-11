“Era importante vincere”, sottolinea Fonseca, e il Milan ha vinto. I rossoneri escono da un momento delicato risollevandosi dopo il ko con il Napoli andando a vincere a Monza (primo successo lontano da San Siro in questa stagione) e preparandosi così al meglio alla sfida di Champions con il Real Madrid. “Abbiamo avuto grandi momenti nella partita”, continua l’allenatore rossonero a Sky a fine partita, “e meritavamo di vincere con più gol. Se sono galvanizzato verso Milan-Real? Io sono sempre galvanizzato, per tutte le partite. Non sarà più importante di quella che abbiamo giocato oggi”. Poi, inevitabilmente, si torna sull’argomento Leao, partito anche oggi dalla panchina, anche se nel prepartita a Sky Fonseca aveva lasciato intendere che si trattasse di una scelta anche in vista del Real: “Leao è entrato bene ed è la cosa più importante. È importante che abbia questa reazione, è quello che voglio da lui". Ma i complimenti principali sono per Morata: "Oggi per me Morata è stato magnifico, oggi è stato l’uomo della partita con il lavoro che ha fatto. Ha avuto occasioni per segnare e non ha segnato, ma i gol arriveranno. Sarei preoccupato se non avesse avuto le opportunità”. Infine, un commento sulla tenuta difensiva del Milan: “Nel secondo tempo non ricordo occasioni del Monza, all’intervallo abbiamo corretto difensivamente quello che dovevamo correggere ed è stata una partita totalmente controllata. Dobbiamo correggere quei pochi momenti di sofferenza del primo tempo”.

