Nel video Paulo Fonseca a Sky spiega la panchina di Leao a Monza (la terza consecutiva), facendo capire che il portoghese sarà titolare contro il Real Madrid in Champions: "Abbiamo una partita importante contro il Real e devo gestire la squadra. Le mie sono scelte, dientro non ci sono conflitti. Poi per quanto riguarda le questioni interne io parlo con i giocatori in privato, non entro nei dettagli"

