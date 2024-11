Su Sky adesso il prepartita con gli interventi in studio e le ultime dal campo con i nostri inviati (la gara sarà poi in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW alle 20.45). "Con tutto il rispetto per il Monza, questa è una partita che il Milan non può non vincere, perché ormai è attardato in classifica. Stasera il Milan è a un bivio come lo era prima del derby", commenta Paolo Condò. Così invece Costacurta: "Per il Milan è arrivato il momento di dimostrare"